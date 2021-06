Alta pressione di origine subtropicale in rinforzo sull’Italia, nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento anche sulla nostra regione.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 18 giugno 2021

Al mattino nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite sull’intera regione, non si esclude qualche addensamento più compatto sulla costa Savonese.

Nel corso del pomeriggio qualche nube sui rilievi, cieli in prevalenza sereni o al più velati altrove.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-levante, moderati con rinforzi fino a tesi da est/nord-est a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +19/23°C, max +25/28°C

Interno: min +10/18°C, max +24/30°C

Condizioni di disagio fisiologico per afa

Sabato 19 giugno 2021

Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, da segnalare solamente il transito di stratificazioni medio-alte.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-ponente, da est/nord-est a ponente.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature: in ulteriore aumento.

Domenica 20 giugno 2021

Nuvolosità sparsa ed irregolare sull’intera regione, non si esclude qualche fenomeno sparso nelle zone interne.

Temperature stazionarie.

Ventilazione debole o moderata da est/sud-est.

Mare tra poco mosso e mosso.