L’alta pressione si sposta verso est e dall’inizio della prossima settimana, correnti umide sud-occidentali potranno arrivare sulla Liguria portando instabilità e un contesto più fresco.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 giugno 2021

Giornata che vedrà cieli solcati da velature e nubi alte, con la possibilità di qualche goccia di pioggia, accompagnata da sabbia, sotto gli addensamenti più compatti. In serata aumento della nuvolosità bassa, specie sul settore centrale, dove non si escludono brevi piovaschi.

Venti deboli o moderati da est/sud-est.

Mari: Poco mossi al mattino, moto ondoso in lieve aumento in giornata.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo sui rilievi

Costa: min +19/23°C, max +25/28°

Interno: min +9/20°C, max +25/29°C

Condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso.

Si raccomanda di bere molta acqua e limitare le attività all’aria aperta durante le ore centrali.

Lunedì 21 giugno 2021

Ancora cieli solcati da velature e nubi alte. Non si esclude qualche sgocciolio misto a sabbia sotto gli addensamenti più compatti, specie sul settore centro-orientale.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Poco mossi o mossi.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Martedì 22 giugno 2021

Cieli velati o coperti. Qualche piovasco sarà possibile sul settore centro-orientale. Ventilazione debole o moderata dai quadranti.

Temperature in calo, specie nei valori massimi.