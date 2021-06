Correnti umide tornano ad attraversare la Liguria portando instabilità e passaggi nuvolosi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 29 giugno 2021

Tra la notte ed il mattino presenza di nubi basse marittimo-costiere limitatamente al settore centrale, più dense sul Genovesato occidentale dove non si esclude qualche isolato sgocciolio. Nella seconda parte della giornata nuvolosità che tenderà a diradarsi anche sulla linea di costa genovese, soleggiato / poco nuvoloso altrove.

Venti: si impostano da sud-ovest al largo moderati/ tesi al mattino, in rinforzo dal pomeriggio-sera. Sud vivace già al mattino sul Golfo di Genova e arco ligure, in sensibile rinforzo nel corso del pomeriggio sull’Appennino centrale (Marino)

Mare quasi calmo o poco mosso fino al primo mattino sotto-costa, moto ondoso in costante aumento nel corso della giornata, fino a diventare molto mosso entro la sera il Ligure centrale.

Temperature: in aumento le minime costiere complice la maggiore nuvolosità, in calo le massime ovunque

Costa: min 18/24°C, max 25/28°C

Interno: min 8/15°C (fondovalle), max +26/30°C

Mercoledì 30 giugno 2021

Qualche cumulo addossato ai rilievi appenninici e costieri in un contesto soleggiato e ventoso.

Venti: ciclonico: forte da libeccio al largo con punte a burrasca su Capo Corso; scirocco di ritorno moderato sul Riviera di Lavante; durante il pomeriggio, nuovamente marino sostenuto sulle zone soggette dell’Appennino centrale.

Mare inizialmente molto mosso, in ulteriore aumento ad agitato dal pomeriggio; moderata mareggiata a levante, prestare attenzione come da avviso.

Temperature in ulteriore flessione nelle zone interne e sulla Riviera di Levante.

Giovedì 1 luglio 2021

Tempo stabile, salvo qualche addensamento sul Ligure orientale e spezzino, ancora ventoso sul Mar Ligure.