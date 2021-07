L’arrivo di nuove correnti umide modificherà le attuali condizioni meteo portando ad un graduale aumento della nuvolosità e della instabilità che dovrebbe culminare nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 2 luglio 2021

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, qualche addensamento più consistente potrebbe interessare il levante.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa sulle testate di Val Trebbia, Aveto, Vara ed Alpi Liguri, non si escludono piovaschi sparsi. Velature in transito in un contesto soleggiato altrove.

Venti deboli variabili in mattinata, deboli o moderati dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare mosso nella prima parte di giornata, poco mosso a seguire.

Temperature: stazionarie

Costa: min 17/21°C, max 23/26°C

Interno: min 6/16°C (fondovalle), max +20/27°C

Sabato 3 luglio 2021

Al mattino nubi sparse alternate a schiarite sull’intera regione

Nel corso del pomeriggio nuvolosità più compatta soprattutto sui versanti padani, non si esclude qualche fenomeno sparso sulle Alpi Liguri.

Venti deboli o moderati da sud-est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stabili.

Domenica 4 luglio 2021

Giornata caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, dal pomeriggio/sera rovesci temporaleschi potranno interessare il settore centro-orientale.

Temperature stazionarie od in lieve calo.