Il campo di alta pressione va indebolendosi aprendo la strada al passaggio di una debole perturbazione che dovrebbe arrivare sulla Liguria nella giornata di giovedì per poi lasciare nuovamente spazio al bel tempo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria:

Mercoledì 7 luglio 2021

Cielo generalmente sereno, fatta eccezione qualche nube bassa possibile tra Savonese e Genovese.

Venti al più moderati da sud-est. Marino teso nelle valli interne di Genova e Savona.

Mari prevalentemente poco mosso.

Temperature: stazionarie

Costa: min +19/22°C, max +25/30°C

Interno: min +10/15°C, max +24/29°C

Giovedì 8 luglio 2021

Già dal mattino generalmente nuvoloso, con possibili deboli piovaschi. Al pomeriggio aumento dell’instabilità. Non si esclude qualche rovescio più organizzato nei settori interni di Genova e Savona. Schiarite dalla sera.

Venti moderati o a tratti tesi dai quadranti meridionali

Mare al mattino ancora poco mosso, in graduale aumento fino a molto mosso la sera.

Temperature in calo nei valori massimi.

Venerdì 9 luglio 2021

Torna a splendere il sole su tutta la regione, fatta eccezione qualche nube bassa, ma senza fenomeni di rilievo.

Tornano ad aumentare le temperature.