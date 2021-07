Un nuovo rinforzo dell’alta pressione garantirà un fine settimana generalmente stabile e soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 9 luglio 2021

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione

Nel corso del pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi ma senza fenomeni associati, cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo l’intera fascia costiera.

Venti deboli o moderati da nord fino a metà mattinata, poi deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente mosso, in calo nel corso della giornata.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime

Costa: min +17/22°C, max +24/28°

Interno: min +9/16°C, max +22/29°C

Sabato 10 luglio 2021

Al mattino nuvolosità sparsa sul settore costiero centrale, cieli generalmente sereni altrove.

Nel corso del pomeriggio nubi sparse sui rilievi e settore centrale, soleggiato sugli estremi della regione.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso a levante in mattinata.

Temperature: stazionarie.

Domenica 11 luglio 2021

Giornata caratterizzata da cieli generalmente poco nuvolosi sull’intera regione.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.