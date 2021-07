Inizio di settimana con nuvolosità sparsa ma in un contesto stabile, da martedì instabilità in netto aumento con l’arrivo di nuvole e possibili piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 12 luglio 2021

Al mattino nuvolosità diffusa sull’intera regione, potrà risultare più compatta sul settore centrale

Nel corso del pomeriggio situazione invariata con nubi sparse ovunque, possibili addensamenti più compatti sul Savonese.

Venti deboli o moderati da nord-est sull’Imperiese, dai quadranti meridionali altrove.

Mare tra poco mosso e mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Costa: min +17/22°C, max +25/28°C

Interno: min +6/16°C, max +22/28°C

Martedì 13 luglio 2021

Fin dal mattino molte nubi con rovesci e temporali sparsi, nel pomeriggio situazione immutata con i fenomeni che interesseranno soprattutto il centro-levante regionale.

Venti moderati da sud-est, graduale rotazione dai quadranti settentrionali in serata.

Mare mosso, fino a molto mosso/agitato al largo.

Temperature: in calo nei valori massimi.

Mercoledì 14 luglio 2021

Giornata instabile, piogge e temporali interesseranno l’intera regione. Graduale miglioramento dal tardo pomeriggio/sera.

Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Mare mosso, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie od in lieve flessione.