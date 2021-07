La goccia fredda si allontana verso le regioni meridionali. Sulla Liguria tempo in miglioramento anche se non saranno esclusi transiti di nubi medio-alte, specie sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 17 luglio 2021

Bel tempo su Imperiese e Savonese occidentale a parte qualche velatura. Nubi sparse, in genere medio-alte sul resto della regione in transito da nord verso sud, senza piogge.

Venti moderati da nord al mattino con qualche rinforzo, in indebolimento e rotazione temporanea a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio.

Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo.

Temperature: In generale aumento

Costa: min 18/22°C, max +24/28°C

Interno: min 10/16°C, max +21//26°C

Domenica 18 luglio 2021

Giornata soleggiata. Un po’ di nubi nelle zone interne nel pomeriggio senza conseguenze.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a SW sotto costa nel pomeriggio.

Mare poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature: in aumento.

Lunedì 19 luglio 2021

Bel tempo al mattino; qualche temporale sui rilievi nel pomeriggio, in attenuazione in serata, clima caldo.