Giornata nel complesso stabile, ma caratterizzata da nuvolosità alta. All’inizio della prossima settimana qualche nota instabile nelle aree interne. Temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 18 luglio 2021

Giornata stabile, ma non propriamente soleggiata a causa della presenza di nubi alte e velature.

Venti: In prevalenza deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: Poco mosso sotto-costa, fino a mossi al largo.

Temperature: In aumento.

Costa: min +18/22°C, max +26/31°C;

Interno: min +13/20°C, max +28//31°C.

Lunedì 19 luglio 2021

Giornata piuttosto variabile, con la possibilità di qualche temporale nelle zone interne durante le ore centrali.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: quasi calmi o al più poco mossi.

Temperature: In generale aumento.

Martedì 20 luglio 2021

Bel tempo ovunque al mattino, qualche temporale nelle zone interne nelle ore pomeridiane. Ventilazione debole dai quadranti meridionali.

Mari per lo più poco mossi.

Temperature in calo nei valori massimi.