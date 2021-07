Alta pressione debolmente insidiata da aria umida atlantica sulle regioni settentrionali. In Liguria tempo nel complesso buono con qualche rovescio o breve temporale nelle zone interne limitatamente a giovedì 22 luglio.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 22 luglio 2021

Al mattino bel tempo ovunque a parte nubi basse sul golfo con rare estensioni alla fascia costiera.

Nel pomeriggio formazione di rovesci e occasionali temporali su Alpi Marittime, gruppo Trebbia/Aveto ed alta Val di Vara, bel tempo o poco nuvoloso altrove.

In serata generale attenuazione dei fenomeni e cielo ovunque sereno.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare poco mosso o quasi calmo.

Temperature in lieve aumento le massime sotto costa. Valori di umidità relativa su valori medio-alti.

Costa: min +20/23°C, max +29/33°C;

Interno: min +11/17°C, max +27/32°C.

Venerdì 23 luglio 2021

Poche nubi sparse su tutta la regione con ampie zone di cielo sereno ed assenza di fenomeni.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo sottocosta.

Sabato 24 luglio 2021

Bel tempo a parte un po’ di nubi basse al mattino sul settore centro-occidentale, in attenuazione in giornata.

Ventilazione in rinforzo da sud.