L’arrivo di correnti umide a partire da sabato determinerà un graduale aumento della nuvolosità sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 23 luglio 2021

Al primo mattino possibile formazione di nubi basse lungo la fascia costiera, comunque in attenuazione con il passare delle ore. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle zone interne.

Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi praticamente ovunque, qualche nube più consistente potrebbe interessare i rilievi delle zone interne.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso o quasi calmo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +19/22°C, max +26/30°C;

Interno: min +11/18°C, max +24/31°C.

Sabato 24 luglio 2021

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa sull’intera regione, potrà risultare a tratti compatta sul settore costiero centrale.

Venti moderati da sud/sud-est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Domenica 25 luglio 2021

Nuvolosità diffusa su gran parte della regione, non si esclude anche qualche piovasco nelle zone interne.

Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali.

Mare mosso

Temperature stazionarie.