Alta pressione ancora presente sul Mediterraneo, in attenuazione più marcata all’inizio della settimana prossima quando potrebbe andare in scena qualche temporale specie nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 24 luglio 2021

Al primo mattino nubi basse sul golfo con locali estensioni alla fascia costiera, in attenuazione già in tarda mattinata. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle zone interne.

Nel corso del pomeriggio cielo quasi sereno ovunque; qualche nube più consistente interesserà il Savonese orientale, il Genovese e le aree interne, senza conseguenze.

Venti moderati da sud, rinforzi nel pomeriggio sui versanti padani (Marino).

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Costa: min +19/22°C, max +26/30°C

Interno: min +11/18°C, max +24/31°C.

Domenica 25 luglio 2021

Nuvolosità sparsa sull’intera regione, in prevalenza di tipo medio-alto alternata a fasi più soleggiate, Basso il rischio di pioggia.

Venti: Moderati da sud/sud-est.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo

Lunedì 26 luglio 2021

Qualche temporale sul settore centro-occidentale della regione nell’arco della giornata. Evoluzione ancora incerta