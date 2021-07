E’ scattata questa mattina alle 6 e terminerà, salvo modifiche e prolungamenti, lo stato di allerta gialla per temporali in Liguria.

Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la Liguria sta per vivere una fase instabile con rovesci e temporali localmente anche forti, in particolare sul settore centrale della regione e i versanti Padani.

ARPAL ha, dunque, emanato per oggi, lunedì 26 luglio, l’allerta gialla per temporali

Interessati i versanti Padani di Ponente e di Levante (le zone D ed E) e il settore centrale della regione (zona B).

Responsabile di questo cambiamento di scenario è una saccatura presente sulla Francia che avanzerà lentamente da ovest verso est rinnovando e accentuando le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi anche forti

I fenomeni sono previsti soprattutto sul centro della regione e i versanti Padani, ed andranno attenuandosi dal pomeriggio; l’instabilità, però, permarrà anche tra la notte e la mattina di martedì 27 luglio con possibili fenomeni temporaleschi specie sul centro Levante della regione.

Ecco i fenomeni previsti dall’Avviso meteorologico:

LUNEDI’ 26 LUGLIO: Ulteriore aumento dell’instabilità con possibili precipitazioni di intensità fino a forte specie sul centro della regione tra la tarda notte e la mattinata. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su BDE, bassa probabilità altrove. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso specie nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate.

MARTEDI’ 27 LUGLIO: Persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali anche moderati specie su BCE, più probabili nella prima parte della giornata. Seguire i prossimi aggiornamenti. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso specie nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.