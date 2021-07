La pressione atmosferica è in generale rialzo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia in Liguria restano condizioni di tempo ancora decisamente instabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 luglio 2021

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Maggiori schiarite sull’estremo ponente. Possibili piovaschi o rovesci di breve durata sul levante e nella zona del Beigua. Nel primo pomeriggio ci aspettiamo ancora cielo parzialmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio sull’Appennino di ponente, ma nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno via via sempre più ampie.

Venti moderati prevalenti da sud-est.

Mare poco mosso

Temperature: stazionarie.

Costa: min +22/25°C, max +27/31°C

Interno: min +16/21°C, max +25/30°C

Giovedì 29 luglio 2021

Ancora tempo incerto sul centro-ponente, saranno nuovamente possibili precipitazioni intermittenti, specie al mattino. Altrove variabile, ma in prevalenza soleggiato.

Venti: deboli da sud-est

Mari: poco mosso.

Temperature: in leggero aumento.

Venerdì 30 luglio 2021

Qualche addensamento nuvoloso più consistente sull’appennino del centro-ponente. Altrove cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.