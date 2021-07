Pressione in aumento e generale attenuazione dell’attività temporalesca sulla Liguria. Saranno tuttavia possibili locali addensamenti, ma senza la minaccia di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 29 luglio 2021

Tempo stabile su tutta la regione. Da segnalare solo la presenza di nubi basse al mattino sul settore centrale, in attenuazione in giornata quando si arroccheranno sui rilievi retrostanti. Cielo sereno sul resto della Liguria.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Costa: min +22/25°C, max +28/32°C

Interno: min +16/21°C, max +26/30°C

Venerdì 30 luglio 2021

Bel tempo si tutta la regione a parte banchi di nubi basse al mattino sul settore centrale in via di attenuazione.

Venti da deboli a moderati da sud.

Mare poco mosso.

Temperature: in leggero aumento nei valori massimi

Sabato 31 luglio 2021

Un po’ di nubi sparse ovunque con schiarite e assenza di pioggia, ventilazione moderata da sud, lieve calo termico.