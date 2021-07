Ancora una giornata in compagnia dell’alta pressione, ma da sabato l’avvicinamento di una nuova perturbazione determinerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 30 luglio 2021

Al mattino nuvolosità sparsa su gran parte della regione, potrà risultare anche compatta soprattutto lungo la fascia costiera e sui versanti padani occidentali.

Nel corso del pomeriggio cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sugli estremi della regione e nelle zone interne, mentre della nuvolosità potrà continuare ad interessare il Savonese ed il Genovesato.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi pomeridiani sui versanti padani.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +19/23°C, max +25/30°C

Interno: min +10/19°C, max +23/31°C

Sabato 31 luglio 2021

Al mattino qualche nube bassa sul settore centrale, cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi altrove.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa ed irregolare sull’intera regione; in serata non si esclude qualche piovasco sui versanti padani occidentali.

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Domenica 1 agosto 2021

Giornata spiccatamente instabile, fin dalle prime ore del mattino saranno possibili rovesci e temporali sparsi.

Ventilazione fino a forte dai quadranti meridionali.

Mare da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo.

Temperature in calo.