In arrivo sulla Liguria una perturbazione temporalesca che darà effetti soprattutto nella mattinata di domenica 1 agosto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 31 luglio 2021

Al mattino nubi sparse sulla regione di tipo medio-basso, più intense sul settore centro-occidentale costiero dove non si esclude qualche goccia di pioggia sotto gli addensamenti più compatti.

Nel pomeriggio bel tempo ai lati della regione, ancora nubi sul settore centro-occidentale in intensificazione in serata, ma senza pioggia.

Venti moderati da sud, rinforzi sui versanti padani appenninici nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie.

Costa: min +19/23°C, max +25/30°C

Interno: min +10/19°C, max +23/31°C

Domenica 1 agosto 2021

Al mattino rischio di temporali di matrice orografica tra il gruppo del Beigua, il Voltrese e la Val Varenna con locali estensioni alla fascia costiera sottostante; nubi sparse altrove senza piogge.

Nel pomeriggio attenuazione dei temporali sul settore centrale e comparsa di nuclei teporaleschi su Alpi Liguri e Bormida occidentale, in attenuazione in tarda serata.

Venti da moderati a forti da sud-ovest

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature: In diminuzione.

Lunedì 2 agosto 2021

Qualche rovescio nelle aree interne del levante al mattino, nubi sparse sulla cosa di levante e sereno a ponente.

Ventilazione moderata da sud-ovest, clima gradevole.