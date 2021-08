Correnti umide oceaniche contonuano ad attraversare la Liguria portando ancora instabilità e passaggi nuvolosi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 agosto 2021

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Non si escludono locali piovaschi, più probabili nell’area dello Spezzino.

Su Imperiese avremo invece maggiori schiarite.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità si concentrerà maggiormente tra il Genovese e il Savonese, mentre altrove ci aspettiamo ampie schiarite.

Venti forti da sud-ovest al largo, moderati da sud-est tra Genova e Tigullio, più deboli e variabili altrove.

Mare molto mosso per onda da sud-ovest.

Temperature: In leggero aumento le minime, stazionarie le massime

Costa: min +19/22°C, max +24/28°C

Interno: min +13/18°C, max +21/26°C

Sabato 7 agosto 2021

Nel corso della giornata nuvolosità variabile tra Genovese e Savonese, dove non si escludono anche locali piovaschi. Altrove cielo poco nuvoloso.

Venti al mattino deboli e variabili, nel corso del pomeriggio si fanno più moderati da sud-est

Mare poco mosso o al più mosso.

Temperature pressochè stazionarie.

Domenica 8 agosto 2021

Al mattino molte nubi su tutta la regione con qualche debole pioggia tra Savonese e Genovese.

Dal pomeriggio inizieranno ad avanzare le schiarite.

Venti da sud-est tesi al mattino, più moderati nel pomeriggio.

Temperature invariate.