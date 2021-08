Il campo di alta pressione di origine africana è ben saldo sul Mediterraneo e sull’Italia e garantisce tempo soleggiato e molto caldo sulla Liguria a parte il passaggio di qualche annuvolamento in prevalenza medio-alto senza conseguenze.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 agosto 2021

Soleggiato ovunque al mattino. Nel pomeriggio transito di nubi medio-alte con qualche sporadico rovescio sulle Alpi Liguri. Altrove il sole si vedrà come dietro un vetro smerigliato in un contesto di cielo lattiginoso.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature: In lieve ed ulteriore aumento.

Costa: min +21/25°C, max +31/34°C

Interno: min +12/19°C, max +29/34°

Venerdì 13 agosto 2021

Al mattino passaggio di nubi medio-alte in un contesto di cielo biancastro.

Nel pomeriggio soleggiato ovunque,

Disagio da caldo. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare generalmente calmo.

Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Sabato 14 agosto 2021

Giornata stabile e soleggiata ovunque. Ulteriore lieve aumento del disagio da caldo.

Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.