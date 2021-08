Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sul Nord Italia che garantisce bel tempo stabile sino al week end. Tuttavia infiltrazioni di aria più fresca potrebbero determinare qualche annuvolamento più intenso nelle aree interne, ma con basso rischio di pioggia.

Caldo in genere sopportabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 19 agosto 2021

Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione alternata a belle schiarite.

Addensamenti specie lungo la costa centrale senza fenomeni.

Nel pomeriggio schiarite più franche lato costa, nubi sparse invece nelle aree interne associate a qualche sporadico rovescio sull’Appennino orientale, in attenuazione in serata.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie

Costa: min +21/24°C, max +28/33°C

Interno: min +10/18°C, max +28/32°C

Venerdì 20 agosto 2021

Ancora nubi sparse sulla regione, più intense nel pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Schiarite ampie lato costa nel pomeriggio.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio,

Mare poco mosso

Temperature: Stazionarie

Sabato 21 agosto 2021

Bel tempo sulla costa; un po’ di nubi sparse nelle aree interne senza pioggia.

Temperature stabili

Vento debole.