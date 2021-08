Nonostante la presenza dell’alta pressione, qualche infiltrazione di aria più fresca potrebbe determinare qualche annuvolamento anche consistente specie nelle zone interne.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 20 agosto 2021

Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione alternata ad ampie schiarite, locali addensamenti più consistenti potranno interessare le zone interne.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nell’entroterra, dove non si escludono locali rovesci o temporali.

Tempo generalmente stabile lungo la fascia costiera con alternanza tra sole ed annuvolamenti sparsi.

In serata cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Venti deboli di direzione variabile in mattinata, deboli o moderati dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +20/24°C, max +27/31°C

Interno: min +9/19°C, max +25/32°C

Sabato 21 agosto 2021

Al mattino cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio addensamenti più consistenti nelle zone interne ma senza la minaccia di pioggia, bel tempo lungo la fascia costiera.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio,

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Domenica 22 agosto 2021

Al mattino cieli poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento sul settore centrale, ancora poco nuvoloso altrove.

Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Ventilazione da debole a moderata dai quadranti meridionali.

Mare da quasi calmo a poco mosso.