Alta pressione in rinforzo nel fine settimana e condizioni stabili e calde sulla nostra regione. Probabile intensificazione dell’attività temporalesca da lunedi 23 agosto.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 21 agosto 2021

Giornata in prevalenza soleggiata su tutta la Liguria. Da segnalare solo lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di temporali. In serata sereno ovunque.

Venti: Deboli di direzione variabile in mattinata, deboli o moderati dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature: In lieve aumento:

Costa: min +20/24°C, max +28/31°C

Interno: min +10/19°C, max +26/32°C

Domenica 22 agosto 2021

Ancora bel tempo ovunque. Nubi basse in arrivo dal mare tra pomeriggio e sera lungo le coste, senza conseguenze.

Venti moderati da sud con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Lunedì 23 agosto 2021

Probabile intensificazione dell’attività temporalesca e calo delle temperature.