Correnti fredde in quota attraversano il Nord Italia portando condizioni di spiccata instabilità anche sulla Liguria.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 23 agosto 2021

Tra nottata e mattinata possibile formazione di un temporale marittimo davanti allo spezzino con probabile interessamento della costa. Tempo più asciutto altrove con ancora molte nubi sparse (più soleggiato sull’imperiese e sui versanti padani).

Da metà giornata formazione di temporali sparsi un po’ a “macchia di leopardo” su tutto l’arco montuoso ligure. Locali sconfinamenti saranno possibili anche lungo le coste. Dal tardo pomeriggio migliora ovunque.

Venti moderati da sud-est a levante e da nord-est sul ponente. Tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali dalla serata.

Mare mosso sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature: Stazionarie.

Costa: min +20/24°C, max +26/29°C

Interno: min +11/19°C, max +24/30°C

Martedì 24 agosto 2021

migliora con bel tempo ovunque se si fa eccezione per un possibile temporale pomeridiano sull’imperiese al confine con la Francia.

Venti moderati a tratti forti dai quadranti settentrionali.

Mare mosso stirato dal vento sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature: In diminuzione nelle zone interne. In locale aumento le massime costiere.

Mercoledì 25 agosto 2021

el tempo ovunque con ancora un po’ di vento da nord.

Clima secco.