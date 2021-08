Pietra Ligure – Sono stati recuperati sani e salvi i 12 scout del gruppo di Pietra Ligure che erano rimasti bloccati dalla nebbia sul monte Granero, una vetta delle Alpi Cozie che si trova lungo lo spartiacque tra la val Pellice e la valle Po non lontano dal confine con la Francia.

Il gruppo era in quota quando è stato sorpreso da una nebbia fittissima che ha ridotto la visibilità al minimo e per non rischiare i “capi” hanno deciso di fermarsi e di chiedere aiuto.

Le pessime condizioni meteo hanno però impedito i soccorsi veri e propri sino a tarda sera quando l’elicottero dei vigili del fuoco è riuscito a raggiungerli e a trasportarli a valle.

Il gruppo è stato portato in salvo con diversi voli e poi condotto in un locale messo a disposizione dal comune di Crissolo per le visite e per potersi riprendere dalla brutta esperienza.