Una goccia di aria fredda situata a nord della catena Alpina interesserà marginalmente anche la Liguria nei prossimi due giorni determinando un po’ di instabilità sparsa. Tempo più stabile nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 27 agosto 2021

Al mattino nuvolosità diffusa sul centro-levante con possibili rovesci o temporali tra il Tigullio e lo Spezzino, tempo generalmente asciutto altrove con schiarite anche ampie sull’estremo ponente.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci anche a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale; cieli poco o al più parzialmente nuvolosi lungo la fascia costiera, qualche nube in più solo sull’Imperiese.

Venti al mattino deboli o moderati da sud/sud-est a levante, da nord altrove. Dal pomeriggio deboli di direzione variabile ovunque.

Mare mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo. Moto ondoso in calo verso sera.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +18/22°C, max +25/29°C

Interno: min +7/17°C, max +22/27°C

Sabato 28 agosto 2021

Tra la notte ed il mattino instabilità sparsa sul centro-levante con piogge e temporali, generalmente asciutto altrove; nel corso della mattinata rapido esaurimento dei fenomeni con schiarite via via più ampie.

Nel pomeriggio tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione, residua nuvolosità potrà interessare le Alpi Liguri e l’Appennino centro-orientale.

Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare mosso al mattino, poi poco mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Domenica 29 agosto 2021

Giornata stabile e soleggiata sull’intera regione, qualche nube innocua solo a ponente. Temperature minime in calo, massime stazionarie.

Ventilazione debole da nord in mattinata, dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.