Ancora condizioni di variabilità sulla Liguria a causa di correnti fresche nord-occidentali. Nel corso della giornata sono attese ampie schiarite senza fenomeni particolari.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 29 agosto 2021

Giornata in prevalenza soleggiata su tutta la regione. Da segnalare solo lo sviluppo di cumuli pomeridiani sulle Alpi Liguri e il gruppo Trebbia-Aveto, senza temporali, cielo sereno in serata.

Venti: Deboli da nord al mattino, da sud (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In calo le minime, in aumento le massime

Costa: min +13/18°C, max +23/29°C

Interno: min +5/12°C, max +21/26°C

Lunedì 30 agosto 2021

Un po’ di nubi sparse al mattino specie sul settore centro-occidentale al mattino e nelle zone interne nel pomeriggio, con basso rischio di fenomeni, per il resto soleggiato.

Venti: Deboli o moderati da sud.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Martedì 31 agosto 2021

Bel tempo ovunque a parte qualche nube sul settore centro-orientale al mattino, in attenuazione.

Ventilazione debole meridionale

Lieve aumento delle temperature.