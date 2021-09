Torna l’alta pressione sul Mediterraneo e tornano condizioni di tempo stabile e asciutto anche in Liguria ma venerdì tornano le nuvole.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 1 settembre 2021

Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi su gran parte della regione, qualche nube in più potrebbe interessare solamente le zone interne del settore centrale.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nell’entroterra, non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Liguri e sulle testate del gruppo Trebbia-Aveto. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi lungo la fascia costiera.

Venti: in mattinata deboli o moderati dai quadranti settentrionali, a seguire a regime di brezza.

Mare poco mosso.

Temperature: minime in lieve flessione nei fondovalle interni, massime in aumento ovunque.

Costa: min +18/21°C, max +24/28°C

Interno: min +5/15°C, max +20/26°C

Giovedì 2 settembre 2021

Tempo stabile sull’intera regione, ma nel corso della giornata stratificazioni medio-alte interesseranno il ponente regionale; cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi altrove.

Venti da moderati a tesi da nord/nord-est a ponente, deboli o al più moderati altrove.

Mare mosso a ponente, generalmente poco mosso altrove.

Temperature: massime in aumento.

Venerdì 3 settembre 2021

Nel corso della mattinata nuvolosità in aumento sull’intera regione, nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco nelle zone interne.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

Ventilazione tesa da nord al largo e sul ponente, moderata altrove.

Mare da poco mosso a mosso.