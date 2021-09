L’indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo consente l’ingresso di correnti umide che determinano tempo maggiormente variabile ed a tratti instabile.

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 14 settembre 2021

Nel corso della mattinata stratificazioni medio-alte interesseranno gli estremi della regione, mentre della nuvolosità bassa sarà presente sul settore centrale con la possibilità di qualche debole piovasco sparso.

Nel pomeriggio situazione pressoché invariata con cieli nuvolosi o molto nuvolosi soprattutto sul settore centrale, dove non si esclude qualche goccia di pioggia; nuvolosità medio-alta sul resto della regione.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime in diminuzione

Costa: min +18/23°C, max +24/27°C

Interno: min +8/17°C, max +18/25°C

Mercoledì 15 settembre 2021

Fin dalla mattinata nubi sparse ed irregolari su gran parte della regione, nuvolosità più consistente sul settore centrale dove saranno possibili dei deboli piovaschi.

Venti moderati da sud est.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 16 settembre 2021

Giornata caratterizzata da spiccata instabilità sul centro-levante con possibili rovesci anche a carattere temporalesco, tempo generalmente asciutto altrove.

Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali.

Mare mosso.

Temperature minime in rialzo, massime stazionarie.