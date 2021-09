Una perturbazione che porterà maltempo in Liguria nella giornata di domenica è accompagnata e preceduta da corrrenti umide meridionali che porteranno ad un progressivo aumento della nuvolosità.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 24 settembre 2021

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Dalle ore centrali della giornata nuvolosità in netto aumento sul centro-levante, generalmente poco nuvoloso altrove.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-levante, deboli da est/nord-est a ponente

Mare poco mosso al mattino, mosso sul settore centro-orientale dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min 17/22°C, max 23/27°C

Interno: min +6/15°C, max +21/25°C

Sabato 25 settembre 2021

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità sull’intera regione, addensamenti più compatti interesseranno il settore centrale con la possibilità di qualche piovasco.

Dalla serata fenomeni più consistenti e maggiormente diffusi.

Venti: da deboli a moderati da sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente.

Mare mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie od in lieve calo.

Domenica 26 settembre 2021

Fin dalle prime ore del mattino sviluppo di rovesci e temporali sparsi, saranno più probabili e localmente intensi sul settore centro-orientale.

Nel corso del pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni a ponente, ancora instabile altrove.

Temperature in calo nei valori massimi.