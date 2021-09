Il tempo resta stabile nei prossimi giorni in Liguria ma un nuovo aumento della nuvolosità è in arrivo nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 30 settembre 2021

In mattinata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da segnalare solo la presenza di locali banchi di nubi basse o nebbia nelle vallate dei versanti padani dell’Appennino.

Nel pomeriggio ancora tempo in gran parte soleggiato se si esclude la formazione di locali addensamenti innocui in montagna.

Venti: moderati da nord-est sul centro-ponente, più deboli a levante.

Mari: mossi, stirati dal vento, per onda residua da sud-ovest. Moto ondoso in calo già dalla mattinata.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nelle massime delle zone interne.

Costa: min 15/19°C, max 24/27°C

Interno: min +8/13°C, max +21/23°C

Venerdì 1 ottobre 2021

Ancora tempo in gran parte soleggiato se si escludono locali banchi di nubi basse sui versanti padani dell’Appennino, specialmente in mattinata.

Venti: moderati da nord

Mari generalmente poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: in diminuzione specialmente lungo le coste.

Sabato 2 ottobre 2021

Giornata che inizierà all’insegna del tempo soleggiato.

Rapido aumento della nuvolosità sul centro-levante con possibilità per le prime precipitazioni a partire dalla serata.

Temperature stazionarie.