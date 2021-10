Sulla Liguria ancora correnti fresche settentrionali che garantiscono una domenica stabile e generalmente soleggiata.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 10 ottobre 2021

Al mattino cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi su gran parte della regione, qualche nube in più potrebbe interessare i versanti padani occidentali e localmente l’estremo ponente costiero.

Nel corso del pomeriggio addensamenti sparsi sull’Imperiese, situazione pressoché immutata altrove con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Venti: tra la notte ed il mattino moderati con possibili rinforzi fino a tesi da nord/nord-est.

Nel pomeriggio ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali sul settore centrale, debole di direzione variabile altrove.

Mare mosso a ponente in mattinata, quasi calmo o poco mosso ovunque dalla seconda parte di giornata.

Temperature: minime in calo specie nell’entroterra, massime stazionarie.

Costa: min +12/18°C, max +18/23°C

Interno: min +2/11°C, max +12/20°C

Lunedì 11 ottobre 2021

Giornata prevalentemente stabile e soleggiata sull’intera regione, ma dal tardo pomeriggio/sera nuvolosità in graduale aumento a partire da ponente.

Venti deboli da nord al mattino, dai quadranti meridionali dal pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in calo le minime soprattutto lungo la costa, stazionarie le massime.

Martedì 12 ottobre 2021

Tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio possibili rovesci sparsi sul centro-levante, tempo asciutto a ponente con schiarite anche ampie. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie.