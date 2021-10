Il passaggio di correnti più umide farà aumentare temporaneamente la nuvolosità sulla Liguria ma già da domani le correnti fredde da nord riporteranno al tempo complessivamente fresco e asciutto.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 12 ottobre 2021

Addensamenti sparsi che dal mare tenderanno a lambire la costa. Non si esclude qualche goccia di pioggia sull’imperiese.

In giornata la nuvolosità parziale tenderà ad estendersi al resto della regione, tuttavia non mancheranno i momenti soleggiati.

Venti: a regime di brezza o del tutto assenti, si orienteranno dai quadranti settentrionali in tarda serata.

Mari: in prevalenza poco mosso.

Temperature: in aumento le minime nelle aree costiere interessate fin da subito dalla nuvolosità; in calo le massime sulle Riviere.

Costa: min +13/16°C, max +19/22°C

Interno: min 0/8°C, max +15/18°C

Mercoledì 13 ottobre 2021

Cielo in prevalenza sereno, tempo asciutto.

Venti settentrionali sul ponente / crinali appennini esposti, rinforzi con da avviso.

Mare mosso il settore ovest, in aumento; poco mosso/ stirato altrove

Temperature in calo nelle zone interne.

Giovedì 14 ottobre 2021

Cielo terso e atmosfera frizzante, asciutto.

Ventilazione vivace fino a metà mattinata, specie sui settori ovest.