Temperature in calo anche in Liguria per il passaggio di correnti fredde settentrionali provenienti dalla Scandinavia. Il vento di tramontana si farà sentire per qualche giorno ripulendo il cielo dalle nuvole ma portando un netto calo delle temperature.

Venerdì previsto un nuovo aumento delle nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 ottobre 2021

Cielo al mattino cielo in gran parte sereno, fatto eccezione per qualche addensamento nuvoloso sul versante padano dell’Appennino centro-occidentale. Nel pomeriggio il cielo rimarrà per lo più sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti forti di Tramontana specialmente al mattino, in leggero calo dal pomeriggio.

Mare stirato sotto costa, ma mosso al largo.

Temperature: in generale calo

Costa: min +10/13°C, max +17/20°C

Interno: min 0/7°C, max +12/16°C

Giovedì 14 ottobre 2021

Cielo in prevalenza sereno, tempo asciutto.

Venti moderati da nord al mattino, deboli meridionali dal pomeriggio

Mare in prevalenza poco mosso

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento nei valori massimi

Venerdì 15 ottobre 2021

Tendenza ad annuvolarsi già dal mattino, ma non sono previsti fenomeni di rilievo.