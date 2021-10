Ancora correnti fresche settentrionali sulla Liguria. Il tempo resta complessivamente stabile ma ci sarà un temporaneo aumento della nuvolosità nella giornata di venerdì ma senza piogge.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 14 ottobre 2021

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare solo qualche nube nel pomeriggio sull’Imperiese e il settore centro-orientale, in dissolvimento in serata.

Venti: Moderati o forti da est al largo, in attenuazione. Deboli da nord sotto costa al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In generale calo

Costa: min +8/11°C, max +15/18°C

Interno: min -1/5°C, max +10/14°C

Venerdì 15 ottobre 2021

Nubi sparse sull’intera regione, specie sul settore occidentale, senza piogge. Schiarite più ampie sull’estremo levante.

Venti: Deboli in prevalenza meridionali.

Mari: In prevalenza poco mosso

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Sabato 16 ottobre 2021

Ultime nubi al mattino, poi cielo sereno su tutta la regione fino a sera.

Ventilazione moderata da nord

Temperature stazionarie.