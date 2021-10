Inizio settimana all’insegna del bel tempo per merito dell’alta pressione che resta stabile sul nord Italia e sulla Liguria. In arrivo, però, un graduale peggioramento che dovrebbe culminare mercoledì con nuvole e possibili piovaschi.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 ottobre 2021

Qualche velatura di poco conto in transito, in un contesto soleggiato.

Venti al mattino deboli settentrionali, successiva rotazione dei flussi da sud ovest, sempre deboli..

Mare quasi calmo

Temperature: stazionarie.

Costa: min +9/16°C, max +20/21°C

Interno: min -2/+8°C, max +17/21°C

Martedì 19 ottobre 2021

Cielo poco nuvoloso al mattino. nel pomeriggio qualche nube più in intensificazione in serata.

Venti deboli, a regime di brezza

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 20 ottobre 2021

Un cedimento dell’alta pressione determina infiltrazioni umide meridionali con un aumento della nuvolosità su tutta la regione.

Qualche piovasco non escludo.

Evoluzione da confermare nel dettaglio.