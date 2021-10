Un grosso sistema depressionario di origine atlantica si avvicina lentamente verso l’Italia accompagnato da correnti umide meridionali nei bassi strati che porteranno ad un graduale aumento della nuvolosità e delle probabilità di precipitazioni anche intense.

Un nuovo miglioramento è atteso per la giornata di venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 ottobre 2021

Già dalle prime ore del mattino nubi basse provenienti dal mare copriranno il cielo sul settore centro-orientale, segnatamente tra Genovese di ponente e lo Spezzino, dove non si esclude anche qualche debole ed isolato piovasco.

A ponente cielo al più velato.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad estendersi anche verso ponente, ma in ogni caso i piovaschi saranno possibili sempre sulle stesse zone, ovvero tra il genovese e lo Spezzino.

Venti moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, tesi da sud-sudovest tra Imperiese orientale e Savonese occidentale. Marino forte sull’Appennino centrale

Mare al mattino poco mosso tendente a divenire mosso dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime, soprattutto sul centro-levante, stazionarie invece le massime.

Costa: min +14/18°C, max +19/23°C

Interno: min +4/10°C, max +16/19°C

Giovedì 21 ottobre 2021

Molto nuvoloso o coperto sul centro-levante con rovesci moderati, a tratti anche intensi più probabili tra Golfo Paradiso e Spezzino e relativo entroterra; parzialmente nuvoloso verso ponente.

Venti tesi da sud-ovest su gran parte della regione.

Mare mosso o a tratti molto mosso per onda da sud-ovest

Temperature in calo sul centro-levante, stazionarie a ponente.

Venerdì 22 ottobre 2021

Torna il sereno praticamente ovunque.

Temperature minime in calo, mentre le massime saranno in aumento.