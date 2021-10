Una perturbazione spinta da un flusso di correnti occidentali sta interessando la Liguria già da diverse ore portando nuvole e precipitazioni concentrate soprattutto a levante. Miglioramento deciso dal pomeriggio di venerdì.

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 21 ottobre 2021

Sulla riviera di ponente fino al Genovesato occidentale nuvolosità sparsa con occhiate di sole; non si esclude qualche pioggia sull’Imperiese in mattinata, ma in attenuazione prima di mezzogiorno.

Dal Genovesato orientale verso levante tempo instabile. Rovesci più persistenti nell’entroterra tra Val Fontanabuona, Sturla, Graveglia, Vara e Magra dove non si esclude qualche colpo di tuono nel pomeriggio.

Più discontinui i rovesci lungo le coste sottostanti dove saranno possibili pause asciutte.

Venti ovunque tra sud e sud-ovest, moderati con locali rinforzi sui crinali, al largo e negli spazi aperti.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo e sul Levante.

Temperature: Minime stazionarie, massime in calo a levante, stazionarie altrove

Costa: min +14/17°C, max +18/23°C

Interno: min +5/12°C, max +14/17°C

Venerdì 22 ottobre 2021

Ancora rovesci al mattino specie tra Genovese e Tigullio, ma in via di attenuazione nel pomeriggio.

Sul resto della regione nubi sparse con tendenza a graduale rasserenamento dal pomeriggio specie a ponente.

Venti moderati da nord a ponente, da sud (in attenuazione) a levante con convergenza iniziale sul Golfo di Genova.

Mare da molto mosso a mosso.

Temperature: In diminuzione.

Sabato 23 ottobre 2021

Soleggiato in costa. Nubi irregolari nelle aree interne in progressivo diradamento nell’arco della giornata.

Rotazione dei venti a nord

Temperature in calo nelle aree interne, stazionarie in costa.