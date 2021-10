Un graduale ritorno dell’alta pressione sul nord Italia favorisce un miglioramento delle condizioni meteo già dalla giornata di oggi e, a seguire, un fine settimana stabile e generalmente soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 22 ottobre 2021

Al mattino nuvolosità diffusa ed a tratti compatta sul centro-levante, dove non si esclude qualche residua goccia di pioggia; cieli prevalentemente poco nuvolosi a ponente.

Nel corso del pomeriggio ampie schiarite su gran parte della regione, ancora qualche locale addensamento più compatto sullo Spezzino e sui versanti padani centro-orientali.

Venti moderati con rinforzi fino a tesi da nord sul centro-ponente, deboli o moderati da est/sud-est altrove.

Mari: generalmente mosso, in serata moto ondoso in calo sul bacino occidentale.

Temperature: stazionarie od in lieve calo

Costa: min +15/18°C, max +19/23°C

Interno: min +6/14°C, max +15/19°C

Sabato 23 ottobre 2021

Giornata caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo l’intera fascia costiera; mentre della nuvolosità irregolare potrà interessare le zone interne, ma senza conseguenze associate.

Venti da moderati a tesi dai quadranti settentrionali.

Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature stazionarie od in lieve calo.

Domenica 24 ottobre 2021

Nuvolosità diffusa sui versanti padani centro-occidentali, cieli prevalentemente sereni sul resto della regione.

Venti tesi con rinforzi fino a forti da nord.

Mare stirato o mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo

Temperature in calo.