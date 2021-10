Genova – Niente acqua mercoledì a Sant’Olcese per una serie di interventi sulla rete idrica programmati da Iren Acqua.

I lavori di manutenzione si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Ecco le vie interessate dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua.

• Via Amarena 35-37-39

• Via C. Rosselli

• Via Piccarello

• Via Pian del Mulino

• Piazza Guglielmo Marconi

• Via Salvatore Carnevale

• Salita Fregara

Nelle zone limitrofe potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione.

Al momento della riapertura dell’impianto indico potrebbero esserci locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente