Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continua a proteggere il nord Italia e la Liguria dall’arrivo di perturbazioni.

Il tempo dovrebbe restare stabile almeno sino a venerdì.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Situazione: Persistono condizioni stabili sulla nostra regione, grazie all’alta pressione presente ora alle nostre latitudini.

Mercoledì 27 ottobre 2021

Cielo in gran parte sereno su tutta la regione, fatta eccezione qualche velatura presente a levante, in particolar modo nel primo mattino e in tarda serata.

Venti ancora tesi o a tratti forti di tramontana tra Genovese e Savonese.

Mare stirato sotto costa sui bacini del centro-levante, mentre a ponente sarà mosso o molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie

Costa: min +9/14°C, max +18/21°C

Interno: min -1/6°C, max +15/18°C

Giovedì 28 ottobre 2021

Velature in aumento su gran parte della regione, ma sempre in un contesto stabile

Venti: ventilazione che rimane sostenuta dai quadranti settentrionali

Mari: da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie

Tendenza per venerdì 29 ottobre 2021

Ancora condizioni di cielo sereno e tempo stabile e asciutto con velature in transito.

Venti di tramontana che rimane tesa / forte tra Savonese e Genovese.