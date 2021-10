Tiglieto – Rinviata ancora e nuovamente a causa del maltempo, la riapertura della strada provinciale 41 chiusa da settimane per la frana che si è staccata da un costone.

L’annuncio era già stato dato ed era tutto pronto per la ri-apertura della strada provinciale ma le previsioni meteo annunciano un nuovo peggioramento e al danno della chiusura prolungata potrebbe aggiungersi “la beffa” di un nuovo cedimento e quindi si è deciso di rinviare a quando il maltempo non potrà creare problemi di sicurezza.

Previste infatti per le prossime ore, e in particolare per lunedì 1 novembre, possibili piogge abbondanti su tutta la Liguria centrale.

La riapertura avverrà comunque a senso unico alternato