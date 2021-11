Genova – Cimitero di Staglieno ancora nel degrado e divampa sui social la polemica sul mancato rinnovo della convenzione tra Comune e Istituto Marsano che portava intere classi di studenti a “pulire” e sistemare intere zone del cimitero.

Un botta e risposta tra pagine Facebook ma anche su spazi web sponsorizzati (legalmente) da aziende collegate al Comune, quello che si disputa in questi giorni sul web.

A dare fuoco alle polveri un post di un docente dell’Istituto Marsano che lamentava la tardiva firma (in realtà ancora non arrivata) della convenzione che autorizzava gli studenti specializzandi in gestione del verde ad intervenire per la manutenzione del verde nel cimitero monumentale.

Interventi che – secondo la lamentela del docente – erano effettuati in regime di volontariato e con scarsi mezzi messi a disposizione dal Comune e tra mille difficoltà incomprensibili ma che i visitatori del Cimitero Monumentale apprezzavano sia con complimenti e ringraziamenti “sul posto” sia con post pubblicati su pagine social in cui si parla del degrado della città come “Genova contro il degrado”.

Al momento di confermare la convenzione e di ratificare l’accordo – indispensabile per il proseguo dell’attività – sembrano essere erano sorte non meglio precisate “difficoltà” tecniche e burocratiche nel reperire gli spazi idonei per consentire agli studenti di cambiarsi e altrettanto incomprensibili ritardi nella firma dei documenti necessari.

Nel frattempo, sui social, le polemiche si arroventavano sino all’ultimatum del docente che lamentava l’impossibilità di programmare gli interventi oltre una determinata data poiché la scuola ha tempistiche da rispettare e programmazioni da fare.

Poco dopo, sempre secondo la denuncia dell’insegnante, sarebbe arrivata una telefonata piccata alla direzione della scuola con la richiesta di “abbassare i toni”.

All’annuncio della impossibilità di procedere oltre agli interventi di bonifica, gratuiti per il Comune ed effettuati da studenti che si stanno preparando proprio per gestire gli spazi verdi e che necessitano di fare esperienza sul campo, sui social le proteste si sono fatte insistenti e indignate.

Recentemente la “svolta” della civica amministrazione che ha annunciato di voler “puntare” proprio sul volontariato per risolvere gli storici problemi di manutenzione degli spazi verdi del cimitero.

Fermo restando che il compito e la responsabilità di mantenere pulito e ordinato il cimitero in tutte le sue parti resta in capo al Comune – che dovrebbe disporre della struttura e del personale necessario – e che fa pagare ai parenti dei defunti cifre molto onerose per le pratiche e per le sepolture – non è dato sapere su quale tipo di “volontariato” si voglia puntare visto che quello qualificato e già rodato, con le manifestazioni di apprezzamento dei visitatori, degli studenti del Marsano non potrà essere possibile per la mancata firma della convenzione.

Secondo il docente che si è sempre occupato degli interventi, infatti, il supposto “rinvio” a primavera degli interventi non sarebbe possibile perché gli studenti avranno nel frattempo preso altri impegni per le loro esercitazioni, ma anche perché hanno un’azienda agricola da portare avanti negli spazi della scuola in un periodo in cui, come ovvio, il lavoro diventa maggiore.

Il rischio – sempre secondo la lamentela – è che vengano fatti interventi “a spot”, con personale non qualificato, e senza seguire la pianificazione imposta dalle regole della gestione del verde.