Dopo il maltempo di ieri in Liguria prevista una fase di transizione in attesa di un altro sistema depressionario che ci vedrà coinvolti nella giornata di mercoledì.

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 2 novembre 2021

Al mattino cielo in prevalenza sereno, salvo qualche residuo addensamento nuvoloso sul Levante ligure.

Dalla tarda mattinata sullo Spezzino e relativo entroterra cielo variabile con nuvolosità anche se non uniforme, mentre sul resto della regione sarà soleggiato.

Dal tardo pomeriggio avremo un graduale aumento della nubi un po’ su tutta la regione, ma senza fenomeni.

Venti al mattino saranno tesi da sud-ovest su Imperiese, deboli e variabili altrove.

Nel pomeriggio rinforza il sud-ovest su Spezzino e il sud-est sul Golfo del Tigullio.

Da segnalare la burrasca di Libeccio al largo.

Mare molto mosso sul centro-ponente, agitato a levante.

Temperature: In calo le minime, in aumento le massime.

Costa: min +8/11°C, max +17/21°C

Interno: min +3/7°C, max +11/16°C

Mercoledì 3 novembre 2021

Già in mattinata atteso un peggioramento delle condizioni meteo: previsti rovesci anche di forte intensità soprattutto sul settore centro-orientale della regione.

Venti tesi da nord su Savonese e Genovese, da sud-sudest sul Levante.

Mare mosso o a tratti molto mosso.

Temperature: in sensibile calo.

Giovedì 4 novembre 2021

Residui fenomeni sul Levante della regione. Schiarite altrove.