Nuvolosità in graduale aumento, nelle prossime ore, sulla Liguria a causa della risalita della depressione presente sul Mediterraneo. Nuvole accompagnate da possibili piovaschi e vento forte.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 7 novembre 2021

Al mattino stratificazioni medio-alte in graduale aumento specie sul centro-levante, nubi sparse alternate a schiarite a ponente

Nel pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa sull’intera regione con dei piovaschi che inizieranno ad interessare gli estremi della regione, graduale coinvolgimento anche del settore centrale entro sera.

Venti da molto forti a forti da nord tra Genova e Capo Mele, moderati o tesi sempre dai quadranti settentrionali altrove.

Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature pressoché stazionarie

Costa: min 9/15°C, max 15/20°C

Interno: min -2/+9°C, max 9/15°C

Lunedì 8 novembre 2021

Giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa, più compatta ed associata a piovaschi nelle zone interne centro-orientali; non si esclude qualche rovescio anche lungo la costa specie in mattinata

Nel corso della serata fenomeni in esaurimento sull’intera regione.

Venti tesi da nord tra Genova e Capo Mele, prevalentemente moderati altrove.

Mare tra poco mosso e mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: su valori stabili.

Tendenza per martedì 9 novembre 2021

l mattino nuvolosità diffusa sui versanti padani occidentali, cieli generalmente sereni altrove.

Dal pomeriggio cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature massime in calo.