Il vasto campo di bassa pressione presente sul Mediterraneo continua ad influenzare marginalmente il tempo della nostra regione con molta nuvolosità e qualche pioggia. Vento in attenuazione nelle prossime ore.

Un nuovo peggioramento è però atteso per il fine settimana.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 11 novembre 2021

Al mattino nubi irregolari su tutta la regione. Possibilità di qualche debole pioggia tra Savonese di ponente ed Imperiese specie nelle aree interne; qualche debole pioggia anche sullo Spezzino, per il resto tempo asciutto. Nel pomeriggio attenuazione delle piogge ovunque a parte pioviggini locali sui versanti padani occidentali, schiarite lungo le coste.

Venti forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento in giornata. Da moderati a deboli da nord-est sul resto della regione.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime sul settore centro-occidentale.

Costa min 10/15°C, max 16/20°C

Interno min +6/+9°C, max 14/17°C

Venerdì 12 novembre 2021

Nubi sparse su tutta la regione con occhiate di sole ed assenza di fenomeni.

Venti da moderati a deboli settentrionali a ponente, deboli variabili a levante.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento sul settore centro-occidentale, stazionarie altrove.

Tendenza per sabato 13 novembre 2021

Tendenza a piogge sparse specie sul settore centrale, schiarite sull’Imperiese