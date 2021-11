Rapido peggioramento delle condizioni meteo in Liguria con il passaggio di una perturbazione che porterà nuvole e piovaschi diffusi per tutto il fine settimana e probabilmente sino a lunedì.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 13 novembre 2021

Prima mattinata con nubi irregolari su tutta la regione senza piogge. Dalla tarda mattinata rovesci deboli o moderati si presenteranno sul settore centro-orientale, ancora asciutto e in parte soleggiato a ponente, specie lato costa.

Nel pomeriggio le piogge si faranno più diffuse ed intense sempre sul settore centro-orientale, ma con locali estensioni anche a ponente specie in costa. Asciutto su Alpi Liguri e versanti padani occidentali.

Venti da deboli a moderati da sud-est sul settore centro-orientale, deboli variabili a ponente.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In contenuto calo

Costa: min +10/+15°C, max +16/+18°

Interno: min +4/+8°C, max +11/+15°C

Domenica 14 novembre 2021

Giornata piovosa. Piogge più probabili in un primo tempo sul settore centro-orientale, ma in estensione anche a ponente tra il pomeriggio e la sera.

Possibilità di rovesci e qualche colpo di tuono.

Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra o 1500-1600 metri.

Venti moderati da sud, in rotazione prima a sud-est, poi ad est nel pomeriggio con intensità sempre moderata.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature: In diminuzione.

Tendenza per lunedì 15 novembre 2021

Piogge anche consistenti a ponente e nelle aree interne, più asciutto sul levante costiero. Ventilazione moderata

Temperature stabili.