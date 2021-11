Inizio settimana ancora all’insegna delle nuvole e di possibili piovaschi ma la situazione dovrebbe far registrare un miglioramento nei prossimi giorni per un graduale aumento della pressione.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 15 novembre 2021

Condizioni di tempo perturbato con rovesci anche intensi prima dell’alba. In mattinata ancora nubi diffuse con precipitazioni sparse un po’ su tutta la regione ma più persistenti sul settore centro occidentale, localmente intense a ridosso dei rilievi di ponente.

Tendenza a parziale attenuazione dei fenomeni a partire dalla fascia costiera orientale, con tendenza a miglioramento in progressione da levante al settore centrale.

Nel pomeriggio fenomeni che tenderanno ad interessare principalmente il ponente, anche se rimarrà instabile altrove, prima di un generale miglioramento in serata.

Neve sulle Alpi Liguri e Marittime sopra i 1700 metri.

Venti da sud est su centro levante, settentrionali a ponente. Ruotano da nord ovunque nel pomeriggio sera e rinforzare

Mare mosso o molto mosso. Agitato al largo.

Temperature senza variazioni significative.

Costa: min +10/+15°C, max +15/+18°C

Interno: min -1/+9°C, max +9/+15°C

Martedì 16 novembre 2021

Al mattino addensamenti a ridosso dei rilievi e residui fenomeni. Nubi sparse altrove con ampie aperture lungo le coste in giornata.

Venti moderati/tesi da nord, localmente forti.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Massime in lieve aumento.

Tendenza per mercoledì 17 novembre 2021

Possibile transito di nuvolosità