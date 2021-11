Il cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo permette il passaggio di una nuova perturbazione che interesserà la Liguria tra domani, domenica 21 e lunedì 22 novembre.

Nuvolosità in aumento già a partire dalla giornata di oggi-

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 20 novembre 2021

Nuvolosità bassa in aumento già dal mattino sulla riviera di ponente, in estensione verso il centro-levante costiero dove a mattino permarrà ancora un po’ di sole. Tra il pomeriggio e la serata nubi abbastanza serrate su tutta la regione con schiarite solo sulle Alpi Liguri ed i versanti padani orientali. Non si prevedono piogge.

Venti: Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionare le minime, in calo le massime lungo le cost

Costa: min +11/14°C, max +16/18°C

Interno: min +1/6°C, max +9/14°C

Domenica 21 novembre 2021

Nuvolosità compatta sulla Liguria con rischio di qualche pioggia o rovescio dal Savonese di levante verso est. A ponente nubi sparse con tempo asciutto, schiarite in prossimità delle Alpi Liguri.

Venti tra deboli e moderati da sud o sud est.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature stazionarie le minime, in ulteriore calo le massime a levante.

Tendenza per lunedì 22 novembre 2021

Piogge diffuse sulla nostra regione associate ad un ulteriore calo termico. Neve sulle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 metri.