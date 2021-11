Genova – Un colpo di pistola contro il vicino di casa al culmine di una lite. E’ successo nella notte in un palazzo di via Molfino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Due uomini hanno iniziato a litigare sempre più animatamente e per cause ancora da accertare e al culmine della lite è spuntata una pistola e un 60enne ha ferito un 30enne con un colpo partito dall’arma da fuoco.

Sul posto, chiamati dai vicini di casa spaventati per le urla prima e per lo sparo dopo, sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale e la persona che avrebbe fatto fuoco è stata arrestata.

Secondo le prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito ad una gamba e non sarebbe in gravi condizioni ma gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’episodio per capre come si siano svolti i fatti.