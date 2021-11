Il Sistema depressionario in lento movimento verso le nostre latitudini determinerà nella giornata di giovedì, assieme all’arrivo di aria più fredda da nord, il ritorno delle nuvole e le prime nevicate sul nostro Appennino.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 24 novembre 2021

Nel primo mattino cielo in prevalenza sereno. Nel corso della mattinata nuvolosità che andrà ad aumentare soprattutto a ponente ma senza fenomeni.

Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-ponente della regione, maggiori schiarite a levante.

In serata situazione invariata ancora con molte nubi tra Imperiese e Genovese, qualche schiarita in più a levante. Non escludiamo qualche piovasco sul centro-ponente in serata.

Venti di tramontana tesa tra Capo Mele e Genovese.

Mare da mosso a molto mosso il settore ovest; mosso/stirato altrove.

Temperature minime in calo, stazionarie le massime

Costa: min +8/12°C, max +15/19°C

Interno: min +2/+7°C, max +9/14°C

Giovedì 25 novembre 2021

Molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni diffuse già dalle prime ore del mattino interesseranno gran parte della regione.

Nevicate al più moderate con accumuli comunque inferiori ai 15 cm sono previste fino a fondovalle sui settori padani del centro-ponente, su Alpi Liguri, mentre sarà possibile una spolverata a Levante sopra i 1000m.

Graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire da metà pomeriggio.

Venti molto forti di tramontana tra Capo Mele e Genovese

Mare mosso o a tratti molto mosso, agitato al largo.

Temperature in sensibile calo ovunque.

Venerdì 26 novembre 2021

Annuvolamenti consistenti a levante, maggiori schiarite a ponente